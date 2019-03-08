سوريا الديمقراطية: استئناف معركة الباغوز غدًا

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، إن قواته ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر السبت.

وأوضح مصطفى بالي أنه لم يخرج أحد من الباغوز منذ أمس الخميس.

وكانت "سوريا الديمقراطية" قد أعلنت الشهر الماضي

عن شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وخرج من الباغوز آلاف المدنيين والمقاتلين خلال الأيام القليلة الماضية.

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من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 62 ألفاً نزحوا بسبب القتال حول آخر جيب لـ"داعش" في

سوريا تدفقوا على مخيم الهول في سوريا، وأن 5200 وصلوا في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس، ومن المتوقع توافد المزيد.

وذكر تقرير للمنظمة الدولية أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير، إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حالياً 62 ألف فرد.

أكثر من 90% من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يمثل الأطفال الأغلبية العظمى، 23% دون الثانية عشرة من العمر، و12% دون سن الخامسة"، وفق رويترز.