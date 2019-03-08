كادت الحكومة الشعبوية الإيطالية تنهار، اليوم الجمعة، بسبب خلافات حول مشروع نفق سكك حديدية فائق السرعة يربط بين إيطاليا وفرنسا.

ونشرت أكبر صحيفتين في إيطاليا وهما: "لا ريبابليكا" و"كوريري ديلا سيرا"، عناوين في الصفحة الأولى تحذر من "مواجهة نهائية" داخل الائتلاف الحاكم.

ينتاب حزب الرابطة الغضب تجاه محاولات من جانب حليفه، حركة خمس نجوم المناهض للمؤسسة، لعرقلة خط السكك الحديدية على أساس تكاليفه الباهظة فضلاً عن أضراره البيئية.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أمس الخميس، إنه سوف يطلب من فرنسا والمفوضية الأوروبية دفع المزيد من المساهمات المالية في المشروع كوسيلة للخروج من هذا "المأزق".

ومن شأن خط السكك الحديدية الجديد أن يربط مدينة تورينو في شمال غرب إيطاليا بمدينة ليون في جنوب شرق فرنسا، بتكلفة 20 مليار يورو (22,5 مليار دولار)، بحسب تقديرات وزارة البنية التحتية الإيطالية.

ووفي ظل الصفقات الحالية، تساهم إيطاليا بنسبة 35 % وفرنسا 25 % والاتحاد الأوروبي 40 % من تكاليف المشروع، وهناك تقارير تشير إلى إمكانية زيادة نصيب الاتحاد الأوروبي إلى 50 %.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع نفق يمتد إلى فرنسا يهدد بانهيار الحكومة الإيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.