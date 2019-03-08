الأمم المتحدة: عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وبإشرافنا

قال ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، اليوم الجمعة، إن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وبطريقة تضمن كرامتهم.
وأضاف كوبيش، بعد لقائه وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن، "لقد تحدثنا طويلاً عن عودة النازحين السوريين وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد على هذه العودة، بحيث تكون طوعية وبكرامة".
وأكد أن "عودة النازحين السوريين يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة".
وقال ممثل الأمم المتحدة في لبنان، بعد اللقاء إن عودة اللاجئين "من مسؤولية السيد فيليب لازاريني، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، محلياً. لكنها أيضاً من مسؤوليتي كمفوض عام مسؤول عن المنطقة".
بدوره، أعلن مصدر رسمي لبناني أن الوزيرة التقت كوبيش "وبحثت معه الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في لبنان، خصوصاً دعم المشاريع الإنمائية والاجتماعية والبيئية".
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