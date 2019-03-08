ترامب واثق من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستبلي بلاءاً حسناً جداً في كلا الحالين .. التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال كليت ويلمس مستشار البيت الأبيض للتجارة الدولية إن البلدين حققا تقدماً في المحادثات لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه.

من جهته، توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاقية للتجارة مع الصين في مارس الجاري أو إبريل القادم.

Advertisements

وقال كودلو إن "الصيغة النهائية لاتفاقية للتجارة بين أميركا والصين ليست جاهزة بعد وتحتاج إلى المزيد من العمل".

وتجري الولايات المتحدة والصين، منذ أشهر، مفاوضات لإنهاء الحرب التجارية بينهما وتفادي فرض مزيد من الرسوم على بضائعهما.

وتبادل أكبر اقتصاديين في العالم فرض رسوم ما أثر على النمو الاقتصادي وأثار موجة قلق في الأسواق العالمية.