فنزويلا تغلق المدارس وتعطل العمل بعد انقطاع الكهرباء عن معظم البلاد

أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وعلقت العمل، اليوم الجمعة، بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.

وكتبت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس، على "تويتر"، أن الرئيس نيكولاس مادورو "أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد".

ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

ووصفت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، العطل الفني في المحطة بأنه عمل "تخريبي".

وأثر انقطاع التيار الكهربائي في كراكاس على كل أحياء المدينة وخدمات النقل وشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص إلى العودة من العمل سيراً إلى منازلهم.

كما أثر العطل على نشاط المطار الدولي "سيمون بوليفار"، بحسب شبكات التواصل الاجتماعي.

وانقطعت فجأة خدمات الهاتف والإنترنت وتوزيع ماء الشرب التي تؤمنها مضخات تعمل على الكهرباء.

ومع أن انقطاع التيار الكهربائي بات أمراً معتاداً في فنزويلا، فإنه نادر الحدوث في العاصمة وخصوصاً على هذا النطاق الواسع.

ودخلت فنزويلا أزمة سياسية في يناير الماضي بعد أن أعلن زعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً. وقد اعترفت به الكثير من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وكندا.

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