كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطر الجفاف يهدد العراق بعد إعلان "أردوغان" بدأ ملء خزان سد أليسو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في انتهاك صريح خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح أن بلاده ستبدأ ملء خزان أليسو على نهر دجلة، بدءا من يونيو القادم، وهذا بالرغم من احتجاج العراق المتكرر، وفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد.

وأوضح التقرير أن أنقرة احتجزت سابقاً المياه خلف السد لفترة وجيزة في منتصف الصيف الماضي، لافتا إلى أن السد ينتج 1200 من الكهرباء لجنوب شرق تركيا، ما أثار حملة انتقادات بشأنه بسبب تأثيراته السلبية في البلدين، خاصة أن الحكومة العراقية أعلنت أن سد أليسو سيؤدي إلى شح المياه بسبب قلة التدفق في النهر.

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وتابع التقرير المتلفز أن هناك تقارير تركية تؤكد أن سوء التخطيط في الاقدام على تلك الخطوة سيؤدي إلى تشريد الاف السكان وإغراق بلدة "حسن كيف" التاريخية والتي يبلغ عمرها 12 ألف عام.

وأشار التقرير إلى أن العراق اشتكى من نقص تدفق المياه في النهر خلال ذروة الصيف،وأدى نقص المياه في العراق إلى اتخذا اجراءات مثل حظر زراعة الأرز، دفع المزارعين إلى هجر أراضيهم، ونقص مياه الشرق في عدة مدن على رأسها البصرة.