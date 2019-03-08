كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 جنود بإطلاق نار داخل ثكنة عسكرية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، تفاصيل مقتل 5 جنود داخل وحدتهم بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح تحقيق بمقتلهم، مشيراً إلى أن الحادث وقع في قاطع أبوغريب.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية" العراقية، إن "التفاصيل لأولية بخصوص حادثة مقتل الجنود، تشير إلى أنه وقع صباح اليوم ضمن قاطع أبو غريب الفرقة السادسة لواء 24 الفوج الرابع"، موضحاً أن أحد الجنود قتل 5 جنود وجرح آخر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اثنين من الضحايا من النجف وواحد من الحلة والناصرية وبغداد"، مشيراً إلى أن "المصاب يرقد حالياً في مستشفى الكاظمية بحالة خطرة".

وكانت خلية الإعلام العراقية أعلنت، في بيان لها اليوم، عن فتح قيادة عمليات بغداد تحقيقاً في مقتل 5 جنود بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل مكتفياً بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل.