كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أثق أن أمريكا يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه واثق بأن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة، لكنه أضاف أنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جدا سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي.

قال كليت ويلمس مستشار البيت الأبيض للتجارة الدولية في وقت سابق، بإن البلدين حققا تقدما في المحادثات لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب انجازه.

يذكر بأن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية تشهد أزمة حادة الأمر الذي أدى لإرتفاع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.

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في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق إن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري خلال ديسمبر، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.

وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.

وكان العجز التجاري قفز بنسبة 12.1 بالمئة إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2016.