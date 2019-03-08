كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "يوم المرأة".. احتجاجات نسوية بين الطرافة والجدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرجت مسيرات واحتجاجات، الجمعة، في دول عديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حملت شعار "توازن للأفضل" مع دعوات لمزيد من التوازن النوعي في العالم.

ففي إسبانيا، أصبحت قضية حقوق المرأة أحد الموضوعات الساخنة قبيل انتخابات عامة مقررة الشهر المقبل، لم تذهب الكثير من السيدات للعمل اليوم الجمعة، بينما تركت أخريات مهام المنزل وأوكلن للرجال مهام الاهتمام بالأطفال والمرضى وكبار السن.

وفي البرتغال المجاورة، وقف مجلس الوزراء دقيقة حداد أمس الخميس في يوم حداد وطني تم إعلانه حزنا على ضحايا العنف المنزلي، وكانت الشرطة أعلنت وفاة اثنتي عشرة امرأة جراء وقائع عنف منزلي هذا العام وهي أعلى حصيلة تسجل في نفس الفترة خلال على مدار عشر سنوات.