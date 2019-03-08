رسميًا.. رانييري مدربا لروما حتى نهاية الموسم

أعلن نادي روما الإيطالي، الجمعة، تعاقده مع كلاوديو رانييري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ”أوزيبيو دي فرانشيسكو”.

وتمت إقالة دي فرانشيسكو، عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته من بورتو البرتغالي بهدف لثلاثة أهداف في إياب ثمن النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين لهدف.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، “يسر نادي روما أن يعلن أن كلاوديو رانييري، المدير الفني الجديد للنادي، حتى 30 يونيو 2019″، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وأضاف البيان “سيقود رانييري فريق روما بداية من المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل أمام إمبولي”.

وقال جيم بالوتا، رئيس النادي: “يسعدنا أن نرحب بكلوديو رانييري في بلاده، فالهدف لدينا هذا الموسم هو الانتهاء في أعلى مستوى ممكن في الترتيب والحصول على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

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وتابع بالوتا: “لهذا السبب، قررنا استدعاء المدرب الذي يعرف النادي”.

وأكد رانييري في تصريحاته لموقع النادي، أنه “سعيد بالعودة إلى الوطن، وعندما يتصل بك روما فإنه من المستحيل قول لا”.

وتعد هذه المحطة هي الثانية لرانييري مع روما، والذي سبق وتولى مسؤوليته لعامين منذ أول سبتمبر 2009 وحتى 20 فبراير 2011، دون أن يحقق معه أي لقب.

وأقيل رانييري (67 عامًا)، أواخر الشهر الماضي من تدريب فولهام الإنجليزي لسوء النتائج.

ويتمتع رانييري بخبرة تدريبية تصل إلى 30 عامًا في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا، وسبق له تدريب العديد من الأندية ومنها نابولي، ويوفنتوس، وليستر سيتي، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وموناكو، إضافة لمنتخب اليونان. –