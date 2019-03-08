بعد عودة الأمطار..مديرية الأرصاد تكشف عن أحوال الطقس نهاية الأسبوع

بعد عودة التساقطات المطرية، والاضطراب الجوي في مختلف مناطق المغرب، على امتداد 3 أيام الأخيرة، أكدت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن الطقس سيعرف استقرارا ملحوظا، وارتفاعا في درجات الحرارة.

وأفاد الحسين يوعابد، مسؤول التواصل داخل مديرية الأرصاد الجوية، في حديث مع “اليوم24″، أن، نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ستشهد جل مناطق المغرب استقرارا جويا، ابتداء من يوم غد السبت، مع درجات حرارة معتدلة.

وأوضح المتحدث ذاته أن درجات الحرارة العليا ستتأرجح في فترة النهار، ما بين 04 و10 درجات في المرتفعات والهضاب العليا، وما بين 10 و16 درجة في المناطق الداخلية، وما بين 16 و22 درجة في المناطق الساحلية، وما بين 23 و30 درجة في سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد.

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إلى ذلك، كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، عن مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وبعد أيام مشمسة، وحارة، تم تسجيل أعلى تساقطات مطرية في وجدة بـ7 ملم، متبوعة بالعرائش 6 ملم، ثم إفران، وميدلت 4 ملم، وشفشاون، والدارالبيضاء-أنفا وآسفي 2 ملم.

وفي المقابل، تم تسجيل ميلمتر واحد في كل من مراكش، وبني ملال، والرشيدية، وأقل من ملمتر في كل من الناظور، والقنيطرة، والرباط، والنواصر، والجديدة وتازة، وسيدي سليمان، وأكادير.