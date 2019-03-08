بنعطية يجني أولى ثمار تألقه في دوري أبطال آسيا

فرض المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف حاليا بفريق الدحيل القطري، فرض إسمه ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم ليه في مباراة الفريق الأخيرة.

وساهم الدولي المغربي بشكل كبير في انتصار فريقه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعته باستقلال طهران، وذلك بعد أن وقع الهدف الأول لفريقه بضربة رأسية، ووقف سدا منيعا أمام محاولات الفريق الإيطالي، ليكون بذلك واحد من أبرز لاعبي هذه الجولة.

وكان الدولي المغربي، قد انتقل للفريق القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

إليكم التشكيلة المثالية لهذه الجولة، حسب الاتحاد الآسيوي للعبة: