يحتفل العالم، اليوم الجمعة، 8 مارس، بمناسبة رمزية مهمة، هي “عيد المرأة”، المرأة، التي تمثل نصف المجتمع، والركيزة الأساسية فيه، نظرا إلى الأدوار، التي تقدمها، وتساهم بها داخل المجتمع.
وبمناسبة “اليوم العالمي للمرأة، تحدث ممثلون مغاربة عن دور المرأة، وأهميتها في المجتمع، وحتى في ميدان السينما، وعبروا عن متمنياتهم للمغربيات كافة.
وتمنى الممثل عبدو المسناوي أن تجد المرأة المغربية ظروفا أفضل لتصل إلى المكانة، التي تستحقها، ووجه إليها رسالة حب، واحترام، وتقدير.
وتحدث الممثل عبد الكبير الركاكنة عن دور المرأة في السينما المغربية، ووصف نساء الميدان بالمبدعات، كما أثنى على المرأة المغربية بصفة عامة، وقال إنها تستحق الاحترام، والتقدير لدورها الكبير في المجتمع.
الممثلة فاطمة عاطف، قالت إنها لا تؤمن بتخصيص أيام للاحتفال، لكن مدام عيد المرأة يشكل رمزية تخدم قضايا النساء، فإنها ترحب به، وتتمنى للمغربيات أن يعشن بحرية، واستقلالية، لتصبح علاقاتهن في سلام مع الرجال.
ووجهت الممثلة يسرى طارق رسالة إلى النساء للتشبث بإنسانيتهن، وثقتهن بأنفسهن، وقالت إن المرأة من حقها فرض وجودها الإنساني مثل الرجل، لأنها تساهم إلى جانبه في تنمية المجتمع، وتطويره.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد المرأة.. ممثلون مغاربة: المرأة مبدعة في السينما.. وللنساء: تشبثن بثقتكن في أنفسكن – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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