8 مارس.. نساء مغربيات كتبن اسمهن في التاريخ – فيديو

يحتفل العالم اليوم 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، وهي فرصة لاستحضار نساء مغربيات كتبن اسمهن في التاريخ في مجالات مختلفة.

أسماء ستبقى راسخة في تاريخ المغرب، بفضل انجازاتهن الشخصية، تعرفوا عليهن في الفيديو التالي: