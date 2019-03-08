8 مارس.. نساء مغربيات كتبن اسمهن في التاريخ – فيديو

يحتفل العالم اليوم 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، وهي فرصة لاستحضار نساء مغربيات كتبن اسمهن في التاريخ في مجالات مختلفة.
أسماء ستبقى راسخة في تاريخ المغرب، بفضل انجازاتهن الشخصية، تعرفوا عليهن في الفيديو التالي:
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