تقرير: 8000 معتقلة في سجون النظام السوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، الجمعة، بإطلاق سراح المعتقلات السوريات فورًا، واتخاذ فعل حقيقي ضد الانتهاكات بحقها، حيث لا يزال النظام السوري يحتجز أكثر من 8 آلاف امرأة في سجونه.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، أصدرته اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفيه أوضحت أنها وثقت أن 10 آلاف و26 امرأة لا زلن في عداد المعتقلين والمختفين قسرا على يد الأطراف الرئيسية في سورية، منذ آذار/مارس 2011.

وبينت الشبكة أن قوات النظام السوري، "لا زالت تعتقل وتحتجز 8160 امرأة، بينهن 439 طفلة".

وأكدت أن تنظيم "سورية الديمقراطيّة" وهو الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيًا في تركيا وأوروبا، "يعتقل 471 امرأة، بينهن 309 طفلة".

وأوضحت الشبكة أن "التنظيمات المتشددة لا تزال تعتقل 489 امرأة من بينهن 24 طفلة، فيما تعتقل فصائل في المعارضة المسلحة، 906 نساء".

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ولفتت الشبكة إلى أنها وثقت "مقتل 27 ألفًا، و464 امرأة خلال نفس الفترة، قتل النظام لوحده منهن ما لا يقل عن 21 ألفا و609 نساء، بينهن 9901 طفلة، فضلا عن قتل 72 امرأة تحت التعذيب، كما تسببت القوات الروسية بمقتل ما لا يقل عن 1237 امرأة، بينهن 546 طفلة".

أما تنظيم "سورية الديمقراطيّة" فقتل، بحسب التقرير "232 امرأة بينهن 83 طفلة"، بينما قتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 1053 امرأة، وتسببت قوات التَّحالف الدولي لمكافحة داعش بقتل 959 امرأة، وقتل فصائل من المعارضة 1301 امرأة، وقُتلت 1073 امرأة على يد جهات لم تحدد".

كما تحدثت الشبكة عن عنف جنسي ضد النساء في سورية، حيث وقعت 8032 حادثة اعتداء، تسبب النظام بـ8016 حادثة منها.

وأوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار ملزم خاص بالحقوق الأساسية للمرأة، يحميها بشكل قطعي من عمليات القتل العشوائي، وضدَّ أي اعتداء عليها.

ويحتفل العالم، بـ"يوم المرأة"، في 8 مارس / آذار من كل عام.