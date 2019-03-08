اخبار العالم

انشقاق نواب من الحزب الحاكم في الجزائر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر انشقاق نواب من الحزب الحاكم في الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 06:47 مساءً - أعلن نواب من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، استقالتهم من الحزب وانضمامهم إلى الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أيام ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "الشروق" الجزائري، أن مجموعة من الأعضاء والمناضلين في "جبهة التحرير الوطني" أعلنوا استقالتهم من الحزب، وقالوا إنهم يدعمون الحراك الشعبي.

Advertisements

وجاء في بيان لهؤلاء: "نعلن للرأي العام ولكافة مناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني استقالتنا الجماعية من الحزب، ونذكر بمواقفنا السابقة المؤيدة للحراك الشعبي، واحتجاجنا إزاء العبث الذي بات يطبع تصرفات وعبث القيادة اللاشرعية التي اختطفت الحزب".

واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم أيضاً احتجاجاً على ترشح بوتفليقة، وبينما توافد على ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة آلاف المحتجين، يتوقع أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، لكونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسمياً.

وعززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها، وأغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و"الترام"، وأوقفت كل القطارات من العاصمة وإليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انشقاق نواب من الحزب الحاكم في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا