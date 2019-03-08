انت الان تتابع تفاصيل خبر انشقاق نواب من الحزب الحاكم في الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 06:47 مساءً - أعلن نواب من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، استقالتهم من الحزب وانضمامهم إلى الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أيام ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون "الشروق" الجزائري، أن مجموعة من الأعضاء والمناضلين في "جبهة التحرير الوطني" أعلنوا استقالتهم من الحزب، وقالوا إنهم يدعمون الحراك الشعبي.

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وجاء في بيان لهؤلاء: "نعلن للرأي العام ولكافة مناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني استقالتنا الجماعية من الحزب، ونذكر بمواقفنا السابقة المؤيدة للحراك الشعبي، واحتجاجنا إزاء العبث الذي بات يطبع تصرفات وعبث القيادة اللاشرعية التي اختطفت الحزب".

واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم أيضاً احتجاجاً على ترشح بوتفليقة، وبينما توافد على ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة آلاف المحتجين، يتوقع أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، لكونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسمياً.

وعززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها، وأغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و"الترام"، وأوقفت كل القطارات من العاصمة وإليها.