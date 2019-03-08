انت الان تتابع تفاصيل خبر أول إجراء من باكستان بعد هدوء التوتر مع الهند والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 06:47 مساءً - أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي على خلفية التوتر بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، الواقعة شرق البلاد، ستستمر على إثر هذا القرار.

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي إلى تغيير مسارات الرحلات المتوجهة نحو الصين وإيران، أو نحو البلدان الأوروبية، وهو ما حمّل شركات الطيران تكاليف إضافية، بسبب طول مسافة الرحلات.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 14 فبراير الماضي، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه.

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وأسفر الهجوم عن مقتل 44 جندياً هندياً، وإصابة 20 آخرين، ما دفع الهند إلى شن غارة جوية على "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم كشمير.

وفي الـ27 من الشهر ذاته، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا، حيث نشبت 3 حروب؛ في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.‎