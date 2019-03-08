عبدالله آل ثاني: نظام تميم تقوده إيران وتركيا ويسير نحو الهاوية

أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن النظام القطري يسير نحو الهاوية في ظل سيطرة الإيرانيين والأتراك عليه، ورفض أغلبية الأسرة الحاكمة والشعب لسياسة النظام الخارجية واحتضانه لتنظيم الإخوان الذي يستخدمه في العمليات القذرة.





وقال الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، الجمعة، إن أمير قطر تميم بن حمد مجرد واجهة للحكم، والحاكم الفعلي للدوحة هو والده حمد بن خليفة الذي يكن عداءً كبيرا للسعودية.

وأضاف أن النظام القطري حاقد على الرياض، لأن حمد بن خليفة لديه أهداف انتقامية، ويدعم الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار الأمن في السعودية والخليج والدول العربية.

وحول تأثير مقاطعة دول الرباعي العربي على الدوحة، قال الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني "بعد مرور 641 يوماً على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة (الإمارات، السعودية، مصر، والبحرين) وعلى الرغم من مكابرة النظام، فإن الخسائر كبيرة ومشاريعه التآمرية توقفت، حتى إن قناة "بي إن سبورت" معروضة الآن للبيع، والخطوط الجوية تتكبد خسائر كثيرة والبنوك والدَّين العام وصل لـ700 مليار ريال (نحو 192 مليار دولار أمريكي)، وفي ازدياد مستمر".





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وتابع: "قناة الجزيرة التي يديرها حمد بن ثامر آل ثاني، إحدى أذرع الخراب والدمار في الدول العربية، تعاني أيضا".

وعن وجود رفض داخل الأسرة الحاكمة والشعب لتصرفات النظام القطري، أكد الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن الرفض كبير جداً داخل الأسرة الحاكمة، وكثيرون يرفضون انتهاكات النظام ضد القطريين والخليج والدول العربية، وتصل تلك نسبتهم لنحو 80%.





وأضاف أن النظام يعلم بوجود معارضة قوية داخل صفوف الأسرة الحاكمة، لذلك يستخدم السجن والتنكيل والتعذيب ضد كل معارضيه؛ وهذا يجعل الكثيرين لا يعبرون عن آرائهم، فهم يعتقدون أن النظام يذهب إلى الهاوية.





وبشأن انتهاكات نظام تميم لحقوق قبيلة الغفران القطرية، قال: "إن تلك القضية وسحب الجناسي تقلق النظام بشكل كبير، فالقبيلة جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري، وليس بغريب على النظام سحب الجناسي منهم شيخ قبيلة المرة ابن شريم وشيخ قبيلة الهواجر ابن شافي، ومن المتوقع سحب مزيد من جناسي القبائل الأخرى".