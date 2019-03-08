انت الان تتابع ترامب يؤكد أن علاقته مع كيم جونغ أون "لا تزال جيدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا تزال "جيدة" رغم فشل القمة الاخيرة بينهما في فيتنام.

وقال ترامب في البيت الابيض "أعتقد أنها لا تزال جيدة"، وذلك ردا على سؤال عن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي بعد أسبوع من فشله في التوصل الى اتفاق ولو جزئي مع الأخير حول تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.