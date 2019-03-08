ترامب يؤكد أن علاقته مع كيم جونغ أون "لا تزال جيدة"

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اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا تزال "جيدة" رغم فشل القمة الاخيرة بينهما في فيتنام.
وقال ترامب في البيت الابيض "أعتقد أنها لا تزال جيدة"، وذلك ردا على سؤال عن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي بعد أسبوع من فشله في التوصل الى اتفاق ولو جزئي مع الأخير حول تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.
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