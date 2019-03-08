انت الان تتابع البابا فرنسيس يشيد بمساهمة المرأة "الفريدة" في صنع السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا فرنسيس

أشاد البابا فرنسيس الجمعة "بالمساهمة الفريدة للمرأة في بناء عالم يكون منزلا للجميع" وذلك في مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحييه العالم سنويا في 8 آذار/مارس.

وقال البابا في الفاتيكان "المرأة هي التي تجعل العالم جميلا وتحرسه وتحافظ عليه حيا. هي تحمل إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة، (...) وشجاعة بذل الذات" كما ورد على موقع الفاتيكان.

وأضاف الحبر الأعظم خلاله استقباله وفدا من اللجنة اليهودية الأميركية "السلام هو امرأة، يولد مجدّداً وعلى الدوام من حنان الأمهات".

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وتابع "لذلك فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة. وبالتالي فإن كنا نهتمُّ للمستقبل وإن كنا نحلم بمستقبل سلام، ينبغي علينا أن نفسح المجال للمرأة".

ويحيي العالم اليوم العالمي للمرأة سنويا بأنشطة مختلفة في مختلف الدول التي يشهد بعضها مسيرات أو اضرابات.