الان تتابع التحالف: ميليشيا الحوثي استهدفت أحياء عدة في الحديدة بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدفت أحياء عدة في الحديدة بمختلف الأسلحة.
وأضح اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 18 خرقا لوقف النار في الحديدة خلال الساعات 24 الأخيرة.
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