التحالف: ميليشيا الحوثي استهدفت أحياء عدة في الحديدة بمختلف الأسلحة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدفت أحياء عدة في الحديدة بمختلف الأسلحة.

وأضح اليوم الجمعة، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 18 خرقا لوقف النار في الحديدة خلال الساعات 24 الأخيرة.