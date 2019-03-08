دراسة جديدة: السيجارة الالكترونية تزيد خطر النوبة القلبية

اسماء السيد - توصلت أوسع دراسة حتى الآن إلى أن الذين يدخنون السيجارة الالكترونية تكون احتمالات إصابتهم بنوبة قلبية ومرض الشريان التاجي والكآبة أكبر بدرجة كبيرة مقارنة مع الذين لا يستخدمونها.

واكتشف باحثون في جامعة كنساس الاميركية أن احتمالات الاصابة بنوبة قلبية تزيد بنسبة 34 في المئة بين مدخني السيجارة الالكترونية والاصابة بمرض الشريان التاجي تزيد بنسبة 25 في المئة. وتزيد احتمالات اصابتهم بالكآبة والقلق بنسبة 50 في المئة مقارنة مع الآخرين، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف.

وتأكدت هذه العلاقة حتى بعد أن أخذ العلماء في الاعتبار عوامل معروفة بزيادتها خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مؤشر كتلة الجسم وارتفاع مستوى الكولسترول وارتفاع ضغط الدم وتدخين التبغ والعمر والجنس.



استندت الدراسة الجديدة الى بيانات عن 96467 شخصاً من السنوات 2014 و2016 و2017.

وقال العلماء ان نتائج دراستهم يجب ان تكون بمثابة ناقوس انذار للأشخاص الذين يعتبرون السيجارة الالكترونية أمينة.

ولاحظ الدكتور مونهدر فيندهيال رئيس فريق الباحثين من كلية الطب بجامعة كنساس أن القليل كان يُعرف حتى الآن عن مشاكل القلب والأوعية الدموية بالارتباط مع استخدام السيجارة الالكترونية، وان هذه المعطيات إنذار حقيقي ويجب ان تدفع الى مزيد من العمل والوعي بمخاطر السجائر الالكترونية.

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ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الدكتور فيندهيال قوله: "عندما يزداد خطر النوبة القلبية بنسبة تصل الى 34 في المئة بين مستخدمي السجائر الالكترونية بالمقارنة مع غير المدخنين فإني لا أريد أحداً من مرضاي أو افراد عائلتي ان يدخن السيجارة الالكترونية".

ويختلف العلماء والمسؤولون الصحيون بشأن سلامة السيجارة الالكترونية أو ضررها.

كما قارن الباحثون بيانات عن مدخني سجائر تبغ تقليدية وغير مدخنين. وتبين الأرقام ان احتمالات اصابة مدخني سجائر التبغ التقليدية بنوبة قلبية ومرض الشريان التاجي والجلطة تزيد بكثير على احتمالاتها بين غير المدخنين ـ وتحديداً بنسبة 165 و94 و78 في المئة على التوالي.

كما تزيد بين المدخنين احتمالات اصابتهم بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري ومشاكل الدورة الدموية والكآبة والقلق بدرجة كبيرة مقارنة مع غير المدخنين.

قُدمت نتائج البحث في المؤتمر السنوي للمجمع الأميركي لأطباء القلب.



اعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/03/07/vaping-raises-risk-having-heart-attack-biggest-ever-study-says/

