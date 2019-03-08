السجن المؤبد للأميركي "رامبو".. قاتل مأجور برتبة رقيب

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-AP المرتزق كان رقيبا في الجيش الأميركي

وذكرت تقارير إعلامية، أن جوزيف هانتر، وهو جندي سابق معروف بلقب "رامبو" كان قناصا في الجيش ثم تحول إلى مرتزق في عصابة مخدرات داخل البلد الآسيوي.

وضلع القناص الأميركي المنحدر من ولاية كنتاكي في عدة عمليات قتل لفائدة إحدى العصابات، وفي سنة 2012، تورط في قتل وكيل عقاري بالفلبين.

وأوردت النيابة العامة، أن هانتر تورط في أفعال تعذيب وخطف وقتل عدة أشخاص طيلة سنوات، وقام المدان بهذه الجرائم في إطار تعاون مع جنديين سابقين.

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ويقضي هانتر الذي يبلغ من العمر 53 عاما وكان يشغل رتبة رقيب في الجيش الأميركي، عقوبة حبس من عشرين سنة على ذمة قضية أخرى.

وعمل "رامبو" بمثابة المسؤول الأول عن تأمين الحماية لزعيم العصابة المعروف في الفلبين، بول لو روكس، واستعان بجنديين سابقين سافرا من الولايات المتحدة إلى الفلبين حتى ينفذا مهمة قتل وصفت بـ"عمل النينجا".

وكشفت وثيقة من محكمة مانهاتن، أن المرتزق الأميركي جلب الجنديين ووعد كلا منهما بـ35 ألف دولار مقابل تنفيذ المطلوب، وفي وقت لاحق، تم العثور على "الرأس المطلوب" في مكب نفايات.