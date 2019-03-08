جمال شعبان لأطباء معهد القلب: ادعوكم لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في العمليات

صدى البلد - عبد الصمد ماهر

عقب دعوة بعض العاملين في المعهد القومي للقلب بوقفة احتجاجية علي قرار إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد خرج برسالة إليهم.

وقال شعبان في رسالته: "أقدر مشاعركم الطيبة.. ولكن رجاء من جمال شعبان أن تتحول تلك الوقفة إلي مظاهرة في حب مصر وفي خدمة المريض.. اجعلوها مظاهرة في غرف العمليات وتخفيف آلام المرضي.. وطنكم الوطن الآن بحاجة إلي جهودنا جميعا".

وأضاف: "نحن أطباء وعاملين في المجال الطبي اختصنا المولي عز وجل أن نكون أداة لتخفيف ألم المرضي وهذا تكليف إلهي نفخر به.. لذا أرجو أن تتحول تلك الوقفة إلي غرف...