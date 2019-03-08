الحلبوسي: نتطلع لاستمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة العراقية

أكّد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جَويْ هُد، "ضرورة استمرار جهود التحالف الدولي في دعم الحكومة العراقية، لإكمال صفحات الحرب ضدّ الإرهاب والقضاء على خلايا تنظيم "داعش"، وتقديم الدعم للجهد الاستخباري والفني اللازم للقوات العراقية".

ولفت إلى "أنّنا نتطلّع لاستمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الحكومي، والعمل سويًّا على تفعيل ملف الإعمار للمدن العراقية، وتوفير فرص العمل وإكمال إعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين إلى ديارهم".

من جهته، جدّد القائم بالأعمال الأميركية "التزام حكومة بلاده بدعم العراق في جميع المجالات والوقوف إلى جانبه لتحقيق الاستقرار".