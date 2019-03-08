ظريف: توطيد علاقاتنا مع الجوار من أولويات سياستنا الخارجية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أهمية توطيد العلاقات مع دول الجوار"، مشيرا الى أن "ذلك يتصدر أولويات السياسة الخارجية."

وخلال لقائه بمحافظ أذربيجان الشرقية شمال غرب محمد رضا بورمحمدي، تحدث عن "الدور المحوري الذي تؤديه المحافظات الحدودية في تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، مشيدًا "بالشعب والمسؤولين لدعم مكانة وزارة الخارجية والعاملين فيها وثمن جهود مسؤولي المحافظة لاسيما المحافظة وممثل قائد الثورة على اهتمامهم بالخدمات التي قدمتها وزارة الخارجية".

من جهته لفت بورمحمدي إلى النمو الذي سجلته تبريز في مجال العلاقات الخارجية بفضل الطاقات العالية التي تتمتع بها على صعيدي الاقتصاد والثقافة حيث استقبلت أكثر من 400 وفد أجنبي خلال الآونة الأخيرة بمختلف المجالات، منوها إلى "جهوزية أهالي أذربيجان في تقديم الدعم لوزارة الخارجية من أجل تعزيز العلاقات مع الجوار".