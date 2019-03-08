البابا فرنسيس يشيد بمساهمة المرأة الفريدة في صنع السلام

أشاد البابا فرنسيس في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، "بالمساهمة الفريدة للمرأة في بناء عالم يكون منزلا للجميع"، مشيرا الى أن "المرأة هي التي تجعل العالم جميلا وتحرسه وتحافظ عليه حيا. هي تحمل إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة، وشجاعة بذل الذات".

وخلاله استقباله وفدا من اللجنة اليهودية الأميركية، اعتبر أن "السلام هو امرأة، يولد مجدّداً وعلى الدوام من حنان الأمهات. لذلك فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة. وبالتالي فإن كنا نهتمُّ للمستقبل وإن كنا نحلم بمستقبل سلام، ينبغي علينا أن نفسح المجال للمرأة".