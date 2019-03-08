اخبار العالم

تعيين بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المركز الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية عن تعيين الناطق باسم الوزارة بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا.

ووفقا لبيان المركز الدبلوماسي والإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنه "باقتراح من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبقرار الرئيس الإيراني حسن روحاني، تم تعيين بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منصب السفير الجديد لإيران في فرنسا".

وشغل بهرام قاسمي سابقا منصب سفير إيران لدي أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، كما شغل رئاسة الدائرة السياسية الثانية في وزارة الخارجية.

كما تولى قاسمي منصب رئيس الدائرة السياسية الثانية، ورئيس الدائرة السياسية الأولى لدول الكومنولث، والمدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، ومساعد رئيس مركز البحوث الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا