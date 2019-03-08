أكار: نحترم سيادة سوريا والجيش التركي حيّد 2256 مسلحا منذ كانون الثاني 2018

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنّ "إجمالي عدد مسلّحي "بي كا كا/ ي ب ك" نحو 17 ألفًا، (750 منهم داخل الأراضي التركية، و3 آلاف شمالي العراق و13 ألف شمالي سوريا)، لذا لن نتباطأ أو نتوقّف عن مكافحة الإرهاب"، مبيّنًا أنّ "قواتهم تراقب باستمرار التحركات الإرهابية لـ"بي كا كا" في منطقتي سنجار ومخمور شمال العراق".
وأكّد في حديث صحافي، "أنّنا نحترم وحدة أراضي وسيادة جيراننا وعلى رأسهم سوريا والعراق، وما يشغلنا هو أمننا القومي"، موضحًا أنّ "تركيا ستقوم بما ينبغي عليها القيام به شمالي العراق من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة شعبها، ابتداء من منطقة "هافتانين" مرورًا ب "ميتنا" و"الزاب وأفاشين-باسيان" و"هاكورك" و"وغارا"، وصولًا إلى "قنديل" و"أسوس".
وركّز أكار على أنّ "الجيش التركي نجح في تحييد 2556 مسلحًّا داخل وخارج البلاد منذ كانون الثاني 2018 وحتّى اليوم"، كاشفًا أنّ "عدد المسلحين الّذين حيّدتهم تركيا منذ عام 1984 إلى اليوم الحالي، بلغ 66 ألفًا و568". وشدّد على "تصميم بلاده على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتّى القضاء على جميع المسلحين".
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