مجلس أوروبا: العنف الأسري يفتك بـ50 امرأة أسبوعيًا في دولنا

كشفت رئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة في مجلس أوروبا ليري كوباتشي دي ميكيلي أن "العنف ضد المرأة ظاهرة واسعة الانتشار من ظواهر انتهاك حقوق الإنسان ولا حدود جغرافية لها ويودي بحياة 50 امرأة أسبوعيًا في دول الاتحاد".

وتحدثت المسؤولة عن معطيات تدل على أن "ست نساء يُقتلن كل ساعة عبر العالم على أيدي ذويهن"، مشدّدة على "أهمية مكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس ورهاب الأجانب والعنصرية وغيرها من أشكال التمييز".

وذكّرت دي ميكيلي بأن "معاهدة مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة والعنف العائلي، المعروفة أيضا تحت اسم معاهدة اسطنبول، تعد أول اتفاقية دولية ملزمة قانونيًا في هذا الخصوص".

وأشارت إلى أن "المعاهدة تطلب من الدول الموقعة التمسك بمفهوم شامل لماهية العنف ضد المرأة والتصرف انطلاقًا من أهمية قطع دابر هذه الظاهرة عن طريق استئصال أسبابها من جذورها، وذلك عبر تغيير تصورات الناس وبعض الصور النمطية التي تجعل العنف العائلي مقبولًا اجتماعيًا"، مؤكدة "أهمية إنشاء خدمات خاصة لضحايا العنف من النساء والأطفال وملاحقة المسؤولين قضائيًا حتى في حال سحب الضحية دعواها من المحكمة".

وأوردت دي ميكيلي أن "المعاهدة تمت المصادقة عليها حتى الآن من قبل برلمانات 33 دولة من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى توقيعها من جانب 12 دولة وكذلك من قبل الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن "روسيا وأذربيجان هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم توقعا على المعاهدة".