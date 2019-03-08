ماي للإتحاد الأوروبي: لبذل جهد إضافي في المفاوضات بشأن بريكست

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي بـ"بذل جهد إضافي في المفاوضات بشأن بريكست". وحذرت النواب البريطانيين من أن "رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع المقبل، سيعني أن البلاد لن تخرج أبدًا من التكتل".

وأوضحت في خطاب في غريمسبي (شمال شرق إنجلترا) أن "بذل جهد إضافي ضروري جدًا"، محذرةً النواب البريطانيين في حال رفضهم الاتفاق من أن "بريطانيا قد لا تخرج أبدًا من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت ماي الى أنه "الأسبوع المقبل يواجه النواب في ويستمينستر خيارًا صعبًا: الموافقة على اتفاق بريكست أو رفضه"، مشيرةً الى أنه "ادعموه وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ارفضوه ولا أحد يعرف ما الذي سيحصل".

وأوضحت "أننا قد لا نغادر الاتحاد الأوروبي إلا بعد عدة أشهر، وقد نغادر بدون الضمانات التي يوفرها لنا الاتفاق، وقد لا نغادر على الإطلاق"، مشيرةً الى أن "الجميع يريد أن ينتهي من الأمر وأن يتجاوز النقاشات ومرارة الجدل، وأن نخرج من الاتحاد الأوروبي بلدا موحدا مستعدا للنجاح في المستقبل".

ويصوّت النواب البريطانيون، الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي، مع بروكسل، والذي قد يتضمن عناصر جديدة بعد جولة مفاوضات مقبلة نهاية هذا الأسبوع.