دفاع بريطانيا: غاراتنا الجوية على سوريا والعراق قتلت مدنيا واحدا خلال 4 أعوام

لفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "مدنياً واحداً فقط قتل جراء غاراتها الجوية على سوريا والعراق خلال الفترة الممتدة بين الأربع والخمس سنوات الماضية"، مشيرةً إلى أن "غارات سلاح الجو البريطاني استهدفت خلال الفترة بين 2014 وشهر كانون الثاني من العام الجاري 4315 مسلحاً من تنظيم داعش، وقتلت 4013 منهم وأصابت الآخرون".

وأشارت إلى "انها حددت حالة واحدة فقط لقتل مدني جراء غاراتها، على الرغم من أن 70% منها نفذت بقنابل يتجاوز وزنها 200 كيلوغرام"، موضحةً أن "هذه الإحصائية تأتي استنادا إلى صور وفيديوهات سجلت من الجو".