الخزعلي: سفارة واشنطن في بغداد تبشر بجيل جديد من "داعش"

اتهم الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، السفارة الأميركية في بغداد بـ"التبشير بجيل جديد لتنظيم "داعش" الارهابي مع التمهيد لإيجاده فعليا"، مشيراً إلى أن "المقاومة كانت هي السبب في انتصار العراق على داعش وهي امتداد طبيعي لثورة العشرين والانتفاضة الشعبانية".
ولفت إلى أن "العراق يعيش اليوم مرحلة الانتصار بفضل التضحيات التي بذلت في مواجهة داعش"، مبينا أن "السفارة الأميركية في بغداد تبشر بجيل جديد من "داعش"، مشيراً إلى أن "المقاومة كانت السبب الرئيس في مجابهة الاحتلال، ولابد من اقترانها بالعقيدة أما حمل السلاح دون ذلك فيعد ارتزاقا".
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