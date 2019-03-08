بن سلمان استعرض مع آبي فرص تطوير الشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليابان

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال اتصال هاتفي بينهما، العلاقات السعودية اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفقًا لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.

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