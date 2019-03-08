تعليق العمل والدراسة في فنزويلا بسبب عطل كبير في الكهرباء

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تعليق العمل والدراسة بسبب عطل كبير في التيار الكهربائي، موضحة أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذا القرار بغرض تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد التي تتعرض لحرب كهربائية امبريالية".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن انقطاع التيار الكهربائي طاول 23 ولاية من أصل 24 تتألف منها البلاد.

وانقطع التيار الكهربائي عن كراكاس عند الساعة 16,50 (20,50 ت غ) وشمل كل أحياء العاصمة والخدمات مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم للسير كيلومترات للعودة إلى منازلهم.

وأثّر انقطاع الكهرباء على سير العمل في مطار سيمون بوليفار الدولي. وقطعت الخطوط الهاتفية والانترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني الذي يتم عبر مضخات تعمل على الكهرباء.