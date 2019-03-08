محام اعتذر عن تشويه سمعة كارلوس غصن باقتراح خروجه من السجن في ملابس عامل

اعتذر محام يدافع عن الرئيس السابق لمجموعتي "نيسان" و"رينو" كارلوس غصن، يُدعى تاكاشي تاكانو، عن "تشويه سمعة الأخير باقتراحه أن يرتدي ملابس عامل أثناء مغادرته مقرّ احتجازه قبل يومين".

وأوضح تاكانو أنّ "الأمر كان محاولة لحماية خصوصية غصن، وخصوصًا منع الإعلام من تتبّعه حتّى مقرّ إقامته حيث سيقيم بعد إطلاق سراحه بكفالة"، لافتًا إلى أنّ "التمويه تسبّب بأثار عكسية كبيرة بعد أن التقطت وسائل الإعلام صورًا ومقاطع مصوّرة لغصن وهو في ملابس العامل، ما يتعارض تمامًا مع صورته في الأذهان كأحد أهم وأكبر رجال الأعمال في العالم".

وأكّد أنّ "التنكّر كان كلّه من تخطيطي وتنفيذي"، مشدّدًا على أنّ "بسبب خطّتي غير المهنية، فإنّ السمعة الّتي بناها غصن عبر حياته تشوّهت".

وكان قد أثار غصن جدلًا وسخرية بعد أن غادر مركز الاحتجاز في شمال طوكيو، محاطًا بحراس وهو يعتمر قبعة زرقاء وكمامة بيضاء وسترة مخطّطة باللون البرتقالي.