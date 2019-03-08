أ.ف.ب: ترامب يؤكد أن علاقته مع كيم جونغ أون "لا تزال جيدة"

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لا تزال جيدة". وشدد ترامب، خلال لقائه الصحفيين أمام البيت الأبيض، على أنه لن يوقع أي اتفاق تجاري مع الصين إذا لم يكن "اتفاقا عظيما"، معتبراً أن الديموقراطيين أصبحوا "حزبا مناهضا لإسرائيل ولليهود".

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