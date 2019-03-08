قيومجيان: لضرورة عودة النازحين لان لبنان لم يعد يحتمل هذا العبء الكبير

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "ضرورة عودة النازحين السوريين الى سوريا في الامس قبل اليوم، فلبنان لم يعد يحتمل هذا العبء الكبير"، مشيرا الى ان "الشؤون الاجتماعية" تحملت مسؤولياتها الانسانية على اكمل وجه".

كما اجتمع قيومجيان بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ماريا سوليداد سيستيرناس رييس، بحضور سفيرة جمهورية التشيلي في لبنان مارتا شلهوب وتطرق معهما الى موضوع العنف ضد الطفل والمرأة وحقوقهما، متحدثا عن نتيجة مشاركتها في مؤتمر "الاسكوا". كما تباحث المجتمعون في وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان وحاجاتهم والتحديات التي تواجههم.

واستقبل قيومجيان المدير الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي عبدالله وردات مع وفد من المنظمة وجرى البحث في "برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا" الممول من البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي، مجددين التأكيد على اهمية بطاقة التغذية المؤمنة لـ10 الاف عائلة لبنانية تعيش تحت خط الفقر وتستفيد من بطاقات برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا وتأثير هذه البطاقات الايجابي على حياتهم. وشدد قيومجيان على اهمية توسيع مروحة المستفيدين من هذه البطاقات لتشمل عددا اكبر من العائلات، فهي تغير حياتهم وحياة اطفالهم.

كذلك التقى قيومجيان سفيرة استراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي في زيارة تعارف وتهنئة، وتناول البحث العلاقات بين البلدين بما فيها المهام التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية.