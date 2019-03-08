النشرة: جريح بحادث سير في بقسطا شمال شرق مدينة صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن وقوع حادث سير في بلدة بقسطا شمال شرق مدينة صيدا، حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس بعامود للإنارة ما ادى الى اصابة السائق. وعلى الفور حضر الى المكان عناصر شرطة بلدية بقسطا وعملوا على مساعدة الجريح قبل نقله الى المستشفى.

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