حيت النائب المعلقة عضويتها ديما جمالي في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، "نساء لبنان المناضلات اللواتي يعملن جاهدات في سبيل تحسين المجتمع" كما حيت "دور المرأة اللبنانية الرائد في كافة المجالات وأدعو لتمكينها وإعطائها حقوقها المشروعة وخصوصا في موضوع منح الجنسية لاولادها الذي لطالما نادينا به وسنبقى داعمين له".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: أدعو لاعطاء المرأة حقوقها في منح الجنسية لاولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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