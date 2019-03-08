وهاب اتصل بفنيانوس: طريق الشوف تستدعي حالة طوارئ عاجلة لإصلاحها

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، على أنّ "طريق الشوف تستدعي حالة طوارئ عاجلة لإصلاحها، لأنّ الطريق ستقطع بالكامل عن مئتي ألف مواطن".

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