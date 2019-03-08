توقيف ضابط وعنصر في قوى الأمن الداخلي بملف الفساد

أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، بتوقيف ضابط في قوى الأمن برتبة نقيب، وعنصر في مكتب مكافحة المخدرات على ذمة التحقيق، بعد أن استجوابهما أمام شعبة المعلومات، وتوفر شبهات، عن اتصالات مكثفة أجريت بينهما وبين محامية موكلة بالدفاع عن متهمين بجرائم مخدرات، ومحاولة حصولها على معلومات عن ملفات وكلائها. وقد طلب القاضي الحجار من نقابة المحامين في بيروت، إعطاء الاذن لملاحقة المحامية المذكورة.

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