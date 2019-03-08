لفت رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أنّ "لأنكنّ رمز الحياة والعطاء والتضحية والنضال، فإنّ عيدكنّ في تجدّد مستمر، وليس فقط يومًا واحدًا يحتفل به العالم".
وتوجّه إلى المرأة اللبنانية بالقول: "أنت السند والعضد، وبفضل جهودك ومثابرتك ودعمك سينهض الوطن وتتحقّق أماني شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي للمرأة اللبنانية: أنت السند وبفضل جهودك ومثابرتك ودعمك سينهض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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