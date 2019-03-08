ميقاتي للمرأة اللبنانية: أنت السند وبفضل جهودك ومثابرتك ودعمك سينهض الوطن

لفت رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أنّ "لأنكنّ رمز الحياة والعطاء والتضحية والنضال، فإنّ عيدكنّ في تجدّد مستمر، وليس فقط يومًا واحدًا يحتفل به العالم".

وتوجّه إلى المرأة اللبنانية بالقول: "أنت السند والعضد، وبفضل جهودك ومثابرتك ودعمك سينهض الوطن وتتحقّق أماني شعبنا".