نقابة مالكي الشاحنات: لإعادة النظر في تشغيل المرفأ السبت والاحد

أكدت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في بيان، أن "قرار العمل في المرفأ يومي السبت والاحد يشكل أعباء كبيرة على قطاع النقل العمومي، ومن جهة اخرى لا يؤثر على خفض الكلفة على التجار والصناعيين، بل الحل يمكن في خفض قيمة الرسوم المرفئية أسوة ببقية المرافئ اللبنانية ومنح التجار والصناعيين مهلة خمسة عشرة يوما بدل إعطائهم تسعة ايام لإخراج بضائعهم".

وأعلنت النقابة، أنها قررت "باسم رئيسها وجميع الاعضاء، وبعد مراجعة معظم المنتسبين اليها، أن تطلب من المعنيين إعادة النظر في هذا القرار، ونحن على استعداد للعمل نهار السبت بدوام كامل، على ان نعفى من العمل نهار الاحد، مع العلم ان وزارة الداخلية تمنع مسير الشاحنات من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية صباح الاثنين، ونحن على استعداد للحوار البناء مع كل الجهات المعنية لما فيه خير المصلحة العامة".