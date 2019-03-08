يحيى طالب بتعيين مجلس ادارة جديد للضمان: الصندوق يعاني من الوظائف الشاغرة

تمنى نائب رئيس مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي غازي يحيى على وزير العمل كميل ابو سليمان العمل على انقاذ الضمان الاجتماعي وتأمين ديمومته واستمرارية عطائه كمرفق عام للعودة الى المسيرة المؤسساتية الدستورية التي تساهم في الإنتظام العام في لبنان والتي تنعكس ايجابا على مسيرة هذا المرفق الاجتماعي. واوجز يحيى المهام والاصلاحات المنشودة التي تلبي اهداف الضمان بالتالي: -انتخاب وتعيين مجلس ادارة جديد -تعيين اللجنة المالية - تعيين عضوي اللجنة الفنية Advertisements -جدولة دفع الدولة اللبنانية المتوجبات لذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -جدولة دفع المؤسسات العامة المتوجبات لذمة الصندوق -تدقيق حسابات الصندوق لغاية العام 2018 بموجب استدراج عروض من المؤسسات المقدمة من وزارة المالية. وأوضح يحيى ان "الضمان يعاني من عدم انتظام عمل بعض اجهزته اما بسبب بلوغ بعض أعضاء مجلس الادارة السن القانونية واما لانتهاء مدة ولاية البعض الاخر بسبب الوفاة او لاسباب اخرى في الوقت الذي تقتضي فيه الحاجة لمعالجة اوضاع الصندوق وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لاصدار ما يلزم من مراسيم وقرارات عن مجلس الوزراء"، مؤكدا ان " الصندوق يعاني من وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في محتلف الفئات".

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