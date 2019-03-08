ترامب يتهم الديمقراطيين بمعاداة الاحتلال الإسرائيلي واليهود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي بمعاداة دولة الاحتلال الإسرائيلي، واليهود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشغل الحزب الديمقراطي أغلبية الكونجرس الأمريكي، مشكلًا جبهة معارضة لقرارات ترامب، كان آخرها الاحتجاج على محاولة الأخير بناء جدار حدودي مع المكسيك.
فيما شغلت تصريحات السيناتور الديمقراطي، إلهان عمر، اهتمام الرأي العام الأمريكي، بعد اتهامها من قبل البعض، بمعاداة السامية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
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