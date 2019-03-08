رغم فشل القمة الثانية.. ترامب: علاقتنا بكوريا الشمالية لا تزال جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن علاقة الولايات المتحدة، بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لا تزال جيدة، رغم فشل القمة الثانية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية منذ أيام، ذكرت مصادر وبعد فشل قمة هانوي، قال خبراء إن بيونج يانج تعيد بناء محطّة سوهاي للصواريخ البعيدة المدى بعدما وافق كيم العام الماضي على إغلاقها كإجراء ثقة.

وأعلن ترامب أول أمس، أنه سيشعر بخيبة أمل شديدة في زعيم كوريا الشمالية، إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونج يانج تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عنها.

اعترف الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية الجمعة للمرة الأولى بفشل القمة التي جمعت بين كيم جونج أون وترامب في هانوي، وانتهت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي بدون اتفاق.

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