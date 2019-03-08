دوري الأبطال – نجم أجاكس يتوج كأحسن لاعب هذا الأسبوع

اختار الاتحاد الأروبي لكرة القدم، النجم الصربي دوجان طاديتش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، كأحسن لاعب هذا الأسبوع، في دوري أبطال أروبا، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه، في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، الثلاثاء الماضي، في إياب ثمن نهائي المنافسة.
وساهم طاديتش بشكل كبير في الانتصار الساحق الذي حققه فريق العاصم الهولندية على ريال مدريد، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، بعد أن سجل الهدف الثالث ومنح تمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى حصوله على أعلى تنقيط في هذه الجولة.
وكان فريق أجاكس أمستردام، قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أخرج حامل اللقب، ريال مدريد، من دور الثمن، إثر انتصاره عليه في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، مع العلم أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح الفريق “الملكي” بهدفين مقابل هدف وحيد.
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