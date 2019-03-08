وراء محمد صلاح زوجة “مظلومة”.. لكنها أدت دورا في وصوله إلى مستوى عالمي

يساهم الاستقرار العاطفي لدى نجوم كرة القدم العالميين، في تحسن مستواهم الكروي، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، الذي دخل القفص الذهبي في عام 2013، وبعدها حقق إنجازات جعلته من بين نجوم الساحرة المستديرة.

وعلى الرغم من أن محمد صلاح يبعد زوجته بقدر المستطاع عن وسائل الإعلام، إلا أنها أدت دورا مهما في حياته، خصوصا أنهما والدين لطفلة، تدعى مكة، ولهذا يلقب اللاعب بـ”أبو مكة”.

ماجي محمد صادق، هو اسم زوجة محمد صلاح، بدأت علاقتها العاطفية عندما كانا زميلين في المدرسة في قرية بسيون بمحافظة الغربية بمصر، ونشأت بينهما علاقة صداقة ثم تطورت إلى ارتباط، ومن ثمة زواج في عام 2013.

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صلاح قال عن زوجته، في إحدى الخرجات الإعلانية إنها أكثر الأشخاص المظلومين في حياته بسبب طبيعة عمله، واعترف أن دعمها له يحفزه على الاستمرار.

واستطاع “فخر العرب”، كما يحلو لعشاقه مناداته، تقديم أداء جيد بعد زواجه، ما جعله ينتقل إلى أندية، منها فيورنتينا، وروما، ومن ثمة ليفربول، الذي أصبح نجمه الأول، وصنف ثالث أحسن لاعب في العالم، ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وصلاح لم سبق أن نشر صورة له مع زوجته على حسابه في موقع الصور “أنستغرام”، لكنها ظهرت معه في بعض المناسبات الكروية.