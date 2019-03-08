هـ. أم الفحم يعود للفوز ويعزز صدارة الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق هبوعيل أم الفحم إلى مسار الانتصارات بعد فوزه على النادي الرياضي حيفا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.
وجرت أحداث المباراة على استاد "السلام" بمدينة أم الفحم، وسط حضور الآلاف من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدف أحرزه اللاعب معمر قراقرة بعد مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 عاد اللاعب معمر قراقرة لحسم المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 79 أحرز الفريق الضيف من حيفا هدفه الوحيد.
وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد حاليا بفارق 7 نقاط عن هبوعيل باقة الغربية صاحب المركز الثاني.
هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كفر كنا يوم الجمعة المقبل.
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